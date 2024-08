Weiterbildung in der Schweiz: Ein ganzheitlicher Ansatz für lebenslanges Lernen Die Schweiz ist bekannt für ihre hohe Lebensqualität, ihre beeindruckende Landschaft und ihr effizientes Bildungssystem. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Systems ist die Weiterbildung, die in der Schweiz einen hohen Stellenwert geniesst. Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) fördert aktiv die Weiterbildung und das lebenslange Lernen in ihrer ganzen Breite. Der Bund unterstützt Schweizer, die sich weiterbilden wollen. - Foto: Christin Hume Dieser Artikel beleuchtet die verschiedenen Facetten der Weiterbildung in der Schweiz, von der Politik des SBFI bis hin zu den vielfältigen Angeboten und Möglichkeiten.

Weiterbildungspolitik des SBFI Das SBFI verfolgt eine umfassende Weiterbildungspolitik, die darauf abzielt, allen Menschen in der Schweiz den Zugang zu qualitativ hochwertiger Weiterbildung zu ermöglichen. Dabei orientiert sich das SBFI an den folgenden Grundsätzen:

Förderung der Chancengleichheit : Das SBFI setzt sich dafür ein, dass alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Alter oder ihrer sozialen Situation, die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden.

: Das SBFI setzt sich dafür ein, dass alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Alter oder ihrer sozialen Situation, die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden. Stärkung der individuellen Kompetenzen : Die Weiterbildung soll dazu beitragen, dass Menschen ihre Fähigkeiten, Kenntnisse und Softskills erweitern und sich beruflich und persönlich weiterentwickeln können.

: Die Weiterbildung soll dazu beitragen, dass Menschen ihre Fähigkeiten, Kenntnisse und Softskills erweitern und sich beruflich und persönlich weiterentwickeln können. Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung : Die Weiterbildung soll die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft fördern.

: Die Weiterbildung soll die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft fördern. Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe: Die Weiterbildung soll dazu beitragen, dass Menschen aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.

Um diese Ziele zu erreichen, unterstützt das SBFI eine Vielzahl von Weiterbildungsangeboten und -initiativen. Es fördert beispielsweise die Grundkompetenzen Erwachsener, den Berufsabschluss für Erwachsene, die Anrechnung und Validierung von Lernergebnissen, die Weiterbildung in Unternehmen, die höhere Berufsbildung, die Weiterbildung an Hochschulen und die Weiterbildungsforschung.

Grundkompetenzen Erwachsener Die Grundkompetenzen Erwachsener umfassen Lesen, Schreiben, Rechnen und digitale Kompetenzen. Diese Kompetenzen sind für die berufliche und gesellschaftliche Teilhabe unerlässlich. Das SBFI unterstützt Angebote, die Erwachsenen helfen, ihre Grundkompetenzen zu verbessern. Dies kann beispielsweise durch Kurse, Workshops oder Online-Lernangebote geschehen.



Zwischen 2021 und 2024 stellt der Bund rund 43 Millionen Franken bereit, um die Grundkompetenzen von Erwachsenen zu fördern. Dieses Geld wird vom SBFI an die Kantone verteilt, die ihrerseits ebenfalls in diesen Bereich investieren.



Die Unterstützung des SBFI im Rahmen des Projekts «Einfach besser!... am Arbeitsplatz» besteht aus einer festen Summe pro Unterrichtsstunde und teilnehmendem Arbeitnehmer. Zusätzlich können bei der Entwicklung neuer Bildungsmassnahmen pauschal 3000 Franken beantragt werden. Berufsabschluss für Erwachsene Viele Erwachsene haben keinen formalen Berufsabschluss. Dies kann ihre beruflichen Chancen erheblich einschränken. Ein Berufsabschluss macht Erwachsene fit für den Arbeitsmarkt. Unternehmen, die ihre Mitarbeiter beim Erwerb eines Abschlusses unterstützen, sichern sich die benötigten Fachkräfte. Das SBFI fördert daher Angebote, die Erwachsenen den nachträglichen Erwerb eines Berufsabschlusses ermöglichen. Dies kann beispielsweise durch eine verkürzte Lehre oder eine berufsbegleitende Ausbildung geschehen. Jährlich erwerben über 10'000 Erwachsene einen Berufsabschluss der Sekundarstufe II. Anrechnung und Validierung Viele Menschen erwerben im Laufe ihres Lebens wertvolle Kenntnisse und Fähigkeiten, die nicht durch einen formalen Abschluss belegt sind. Das SBFI setzt sich dafür ein, dass diese informell erworbenen Kompetenzen anerkannt und validiert werden. Dies kann beispielsweise durch ein Kompetenzfeststellungsverfahren oder ein Portfolio-Assessment geschehen. Jährlich werden in der Schweiz etwa 800 berufliche Grundbildungen validiert. Genaue Zahlen zur Anrechnung von Bildungsleistungen gibt es nicht, da dies individuell erfolgt. Weiterbildung in Unternehmen Die Weiterbildung in Unternehmen spielt eine wichtige Rolle für die berufliche Entwicklung der Mitarbeitenden und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Das SBFI unterstützt Unternehmen dabei, ihre Weiterbildungsaktivitäten zu planen, umzusetzen und zu evaluieren. Es fördert beispielsweise die Entwicklung von Weiterbildungskonzepten, die Durchführung von Weiterbildungsmassnahmen und die Evaluation der Weiterbildungserfolge. 2015 förderten nahezu alle Unternehmen in der Schweiz (90%) die Weiterbildung ihrer Belegschaft. Durchschnittlich investierten sie dafür 0,8% ihrer Personalkosten in Weiterbildungskurse. Höhere Berufsbildung Die höhere Berufsbildung bietet Fachleuten die Möglichkeit, sich beruflich weiterzuqualifizieren und ihre Karrierechancen zu verbessern. Das SBFI unterstützt die höhere Berufsbildung durch die Anerkennung von Bildungsgängen, die Förderung von Bildungsinstitutionen und die finanzielle Unterstützung von Studierenden.

Weiterbildung an Hochschulen Schweizer Hochschulen bieten eine breite Palette an Weiterbildungsmöglichkeiten an. Die Gestaltung dieser Angebote liegt in der Verantwortung der einzelnen Hochschulen.



Die Weiterbildungsstudiengänge richten sich in der Regel an Hochschulabsolventen. Der höchste Abschluss ist der Master of Advanced Studies (MAS), gefolgt vom Diploma of Advanced Studies (DAS) und dem Certificate of Advanced Studies (CAS). Hochschulen bieten darüber hinaus auch Kurse und andere Formate wie MOOCs an.



Bund und Kantone arbeiten zusammen, um einen qualitativ hochwertigen und koordinierten Hochschulbereich zu gewährleisten. Im Weiterbildungsbereich hat die Schweizerische Hochschulkonferenz Rahmenregelungen festgelegt, und die Eckwerte der Hochschulweiterbildung wurden von der Rektorenkonferenz der schweizerischen Hochschulen (swissuniversities) anerkannt. Organisationen der Weiterbildung In der Schweiz gibt es eine Vielzahl von Organisationen, die sich für die Weiterbildung einsetzen. Diese Organisationen bieten Weiterbildungsangebote an, beraten Lernende und fördern den Austausch zwischen Bildungsanbietern und Arbeitgebern. Das SBFI unterstützt diese Organisationen durch finanzielle Förderung und die Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Weiterbildungsstrategien. Organisationen der Weiterbildung erhalten in den Jahren 2021 bis 2024 jährlich etwa 4,2 Millionen Franken an Finanzhilfen, basierend auf Artikel 12 des Weiterbildungsgesetzes (WeBiG). Fazit Die Schweiz bietet ein vielfältiges und hochwertiges Weiterbildungsangebot, das allen Menschen die Möglichkeit gibt, sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln. Das SBFI spielt dabei eine zentrale Rolle, indem es die Weiterbildung in ihrer ganzen Breite fördert und unterstützt. Die Schweiz ist damit ein Vorbild für lebenslanges Lernen und zeigt, wie Weiterbildung dazu beitragen kann, die Chancengleichheit zu fördern, die individuellen Kompetenzen zu stärken, die wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen und die gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.

(fest/news.ch)