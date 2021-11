Weiterbildung als Grundlage für den unternehmerischen Erfolg Wissen ist Macht. Das mag im ersten Moment ein wenig übertrieben erscheinen. Doch wird diese Aussage objektiv betrachtet und Verkaufszahlen hinzugezogen, dann kann ein fundierter Wissensstand als Vorsprung angesehen werden. Dass Unternehmen ihre Mitarbeiter schulen wird schon seit Jahren vorausgesetzt. - Foto: StartupStockPhotos Dass Unternehmen ihre Mitarbeiter schulen, das ist seit Jahren eine Grundvoraussetzung. Doch die Ansprüche wachsen von Tag zu Tag. Und somit auch die Herausforderung, dieses Wissen zu vermitteln.



Weiterbildungsträger benutzen zum Beispiel spezielle Lernsoftware, um ihre Schüler auf ein Thema optimal vorzubereiten. Doch wie sollen das Unternehmen bewältigen, die vollkommen unterschiedliche Ansprüche verfolgen? Letztendlich hängt die Wettbewerbsfähigkeit davon ab. Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter - die modernen Möglichkeiten Wo früher ein Seminar einberufen wurde, da wurde mit Leitfäden aus Papier, Kopiervorlagen und Beamer gearbeitet. Unter professioneller Führung mit Sicherheit für damalige Zeiten effektiv. Doch die Zeiten und die Ansprüche ändern sich nun mal.



Viele erfolgreiche Unternehmen, unabhängig von der Branche, haben einen gemeinsamen Nenner. Die hauseigene interne Schulungssoftware, angepasst an die Bedürfnisse des Unternehmens. Auf Tastendruck spezielle Module schulen, Daten herauswerfen und Seminare auf die Anforderungen der Mitarbeiter erstellen. Individualsoftware lautet hier die Lösung. Eine Software für alle Ansprüche - von der Schulung bis hin zur Terminerinnerung Eine individuelle Software ist die Lösung für alle Ansprüche. Hier werden gezielt spezielle Module programmiert und optimiert. Das kann neben den verschiedenen Schulungsmöglichkeiten auch andere Elemente enthalten. Steuerbare Terminkalender, News und wichtige interne Mitteilungen, alles ist nun steuerbar.



Natürlich kann der Mitarbeiter auf eine firmeneigene Datenbank zurückgreifen. Wie weit er Zugriff hat? Das ist von oberster Stelle steuerbar und die Kontrollfunktion ist immer gewährleistet.



Was sollte eine firmeneigene individuelle Software können?

Schulungen für verschiedene Zielgruppen erstellen und präsentieren

Ein Fundus aus verschiedenen Seminarvorlagen

Die Nachbearbeitung der Seminare

Eine Darstellung in Kalenderform der anstehenden Seminare

Im internen Modus Berichte über die Teilnehmer zulassen und verwalten

Externe Schulungsbesucher sollten als Teilnehmer zugelassen werden können

Organisation von Terminen und Zeitplänen

Bei jeder Projektphase der Programmierung informiert werden Jedes Softwareunternehmen setzt sich nicht nur mit den Bedürfnissen des Auftraggebers auseinander, sondern nimmt den Kunden auch zu jeder Zeit in der Entwicklungsphase mit. So können auch alle Ansprüche mit einbezogen werden und das perfekte hauseigene Softwaresystem entsteht. Auf die Zukunft der modernen Unternehmensführung, denn Erfolg ist planbar.

