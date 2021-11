Trends der Jugend Die Jugend verändert sich stetig und es gibt immer wieder neue Trends, welche bei den Jugendlichen beliebt sind. In den letzten Jahren wurden diese Trends vermehrt von der Masse aufgenommen, da soziale Medien darauf aufmerksam machen und fast jeder soziale Medien nutzt. Was Trends in den sozialen Medien angeht, so ist die Jugend immer am Puls der Zeit. - Foto: Intel Free Press Allein durch die App Instagram sind sehr viele Menschen aufmerksam auf die neuen Trends der Jugendlichen geworden und haben teilweise an den Projekten mit teilgenommen. Diese Trends sind nicht sehr langlebig, da soziale Medien die gesamte Welt verändert haben und der gesamte Prozess inzwischen schneller abläuft.



Es kann zum Beispiel sein, dass eine Challenge an Prominenz gewinnt und nach einer Woche bereits wieder out ist. Deshalb fällt es gerade älteren Menschen schwer, diese Trends mitzumachen, da sie auf der Arbeit oder im sonstigen Leben nicht mit diesen Trends konfrontiert werden. Bei Jugendlichen ist dies anders, da die Mitschüler ständig über diese Trends reden und Teil von ihnen sind. TikTok Eine weitere Plattform, die bei Jugendlichen enorm an Popularität gewonnen hat, ist TikTok. Auf TikTok lassen sich sehr kurze Videos von allmöglichen Menschen finden, die meistens Videos zu den Themen Comedy und Tanz beinhalten. Diese Plattform ist äusserst populär bei Jugendlichen, da die Videos sehr kurz sind und deshalb viele Videos in kurzer Zeit konsumiert werden können. TikTok ist sozusagen das Facebook der aktuellen Jugend.



Viele ältere Menschen können nicht verstehen, wo der Anreiz bei TikTok liegt und weswegen es gerade bei Jugendlichen beliebt ist. Die meisten Menschen, die solche Äusserungen treffen, waren früher selbst auf Plattformen wie Facebook, Snapchat oder Ähnlichem unterwegs und für die damals ältere Generation war dies auch unverständlich.



Das Unverständnis lässt sich einfach erklären, da ältere Menschen meist nicht mehr bereit für etwas Neues sind und lieber alles beim Alten belassen. Sie haben keine Lust, sich mit neuen Medien oder Netzwerken zu beschäftigen und sind zufrieden mit ihren alten bewährten Plattformen.



Das ist auch in Ordnung so, aber ältere Menschen sollten sich nicht über die Trends der Jugend beschweren, da sie selbst mit dem Trend mitgegangen wären, wenn sie jünger gewesen wären. Ausserdem zeigen aktuelle Ergebnisse aus der Marktforschung, dass diese Trends zum grössten Teil positiv auf die Jugend wirken, da viele dadurch Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung bekommen und dadurch an Selbstbewusstsein gewinnen.

(fest/pd)