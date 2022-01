So richten Sie ein Home Office ein Sie haben ein zweites Zimmer und sind selbstständig oder Sie haben ein Hobby? Dann richten Sie sich ein schönes Home Office ein. Wie das geht, erfahren Sie im Folgenden. Stellen Sie ein persönliches Foto und eine Pflanze auf den Tisch. Dadurch arbeiten Sie harmonischer. - Foto: ErikaWittlieb Sie gehen in Ihr zweites Zimmer herein und machen zunächst Ausmessungen. Erstellen Sie eine Skizze und messen Sie die Dimensionen aus. Anschliessend erstellen Sie sich einen Plan. Überlegen Sie sich zunächst, welche Aufgaben Sie im Home Office machen möchten:

Welche Tätigkeiten wollen Sie im Home Office machen? Wollen Sie einfache Bürotätigkeiten machen wie das Ausfüllen einer Steuererklärung?

Wollen Sie dort Haushaltspläne machen oder Ihre Finanzen machen?

Wollen Sie als Arbeitnehmer von zuhause arbeiten?

Wollen Sie im Home Office Ihr Geschäft managen?

Sie müssen diese Fragen beantworten, damit Sie Ihr Home Office richtig ausstatten können. Wenn Sie im Home Office Ihr Business managen, brauchen Sie eine bessere Einrichtung als es bei administrativen Aufgaben der Fall ist. Das müssen Sie beachten.



Die meisten Menschen richten sich ein Home Office ein, weil sie von ihrem Arbeitgeber dazu gebracht worden sind, zuhause zu arbeiten. Wenn Sie zu den ruhigeren Personen gehören, werden Sie eine deutliche Leistungssteigerung erfahren. Sie werden bei Ihrer Arbeit nicht gestört und können sich besser auf Ihre Arbeit konzentrieren. Das ist ein wesentlicher Vorteil. Wenn Sie viel Zeit im Home Office verbringen, sollten Sie es vernünfig einrichten. Das geht am besten so:

Welche Einrichtung brauchen Sie für Ihr Home Office? Wichtig ist, dass Sie sich einen ergonomischen Schreibtisch kaufen. Investieren Sie in eine hochwertige Büroausstattung. Ergonomische Schreibtische und Stühle kosten zwar mehr Geld. Dafür ersparen Sie sich Rücken- und Nackenschmerzen. Kaufen Sie sich diese Möbel in einem vernünftigen Geschäft. Geben Sie mehr Geld aus und profitieren Sie von den vielen Vorteilen, welche ergonomische Möbel besitzen. Sie werden spüren, dass Sie sich viel besser konzentrieren können. Wenn Sie sich besser konzentrieren, werden Sie leistungsfähiger und haben mehr Spass bei Ihrer Arbeit.



Wenn Sie den Arbeitsplatz aufgebaut haben, stellen Sie sich ein Regal mit Ordnern auf. Sofern Sie ein Dokumentenmanagementsystem verwenden, nutzen Sie keine Regale. Dadurch sparen Sie Platz. Regale eignen sich nicht so gut, weil Sie sich nicht so gut konzentrieren können. Wirkt Ihr Büroumfeld dagegen aufgeräumt, sind Sie bei Ihrer Arbeit fokussierter. Vergessen Sie nicht Ihren Schreibtisch zu dekorieren. Stellen Sie ein persönliches Foto und eine Pflanze auf den Tisch. Dadurch arbeiten Sie harmonischer.

(fest/pd)