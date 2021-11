Seminare und Weiterbildung - neue Trends Seit in Deutschland die Corona-Pandemie herrscht, lässt sich kaum ein Szenario für die Zukunft von Seminaren ableiten. Viele Menschen sprechen davon, dass sich die alte Normalität nie wieder herstellen lässt. Kaffee gehört bei einem Seminar immer dazu. - Foto: Tumisu Zudem wird von den Vorteilen der Zoom-Video-Technologie gesprochen und wie praktisch es nicht ist, alle Seminare zu Hause vom Schreibtisch aus zu besuchen. Natürlich ist dies auch eine Möglichkeit, aber man darf auch die zwischenmenschliche Komponente nicht vergessen. Wenn es um den Besuch von Seminaren geht, dann steht letztlich auch der zwischenmenschliche Kontakt zu den anderen Teilnehmern des Seminars im Mittelpunkt des Blickfelds. Zwischenmenschliche Komponente wichtig bei Seminaren Noch sind wir alle menschlichen Wesen, die sich auch persönlich austauschen möchten. Man möchte einer anderen Person die Hand schütteln und mehr über diese Person erfahren. Dabei ist es auch wichtig, dass man sich kennenlernt und Erfahrungen austauscht. So entstehen auch persönliche Beziehungen die über reine Video-Technologie nicht so einfach möglich ist. Vermutlich wäre es klug zu sagen, dass die Technologie hilfreich ist. Aber ein vollständiger Ersatz wird die Technologie wohl niemals sein. Genau aus diesem Grund wird man vermutlich auch auf Zwischenlösungen umsteigen, um diesen Trend zu bestreiten. Die persönliche Note ist ebenso als Symbolbild mit dabei. Ein weiterer Aspekt ist ebenso zu berücksichtigen. Erfrischungsgetränke und Kaffee als Pausengenuss während des Seminars Vermutlich ist ihnen bereits aufgefallen, dass die Pausen während eines Vortrags immer durch kulinarische Angebote gefüllt werden. Dabei sollten Sie sich bewusst sein, dass es nicht bloss um die körperliche Stärkung des Teilnehmers geht. Viel eher handelt es sich dabei um die Möglichkeit, den Austausch der Personen auch zu untermalen. Wer sich beispielsweise eine Tasse Kaffee einschenkt (diese gibt es bei fast allen Seminaren im Angebot), wird sich merklich wohler fühlen. Gerade der Kaffeegenuss hat als charakteristisches Merkmal, dass er als gesellschaftliches Bindemittel gilt. Man trinkt den Kaffee lieber in guter Gesellschaft als allein. Der morgendliche Kaffee im Büro wird daher in den meisten Fällen zu zweit genossen. Natürlich bieten Konzerne gerne auch amerikanische Getränke an, um die Identität mit dem Unternehmen hochzuhalten. Dabei muss es sich aber nicht gleich um einen grossen US-amerikanischen Getränkekonzern handeln.

(fest/pd)