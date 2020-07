Entspannter Freunde finden - so funktioniert es Viele Menschen haben Probleme damit, jemanden kennenzulernen. Dabei geht es nicht unbedingt um die Suche nach einem Partner oder einer Partnerin. Auch die Suche nach Freunden ist eine Herausforderung. Die eigene Schüchternheit zu überwinden ist gar nicht so einfach. Doch es gibt einige Tipps, die helfen können. Entspannter Freunde finden - so funktioniert es - Foto: Roman Samborskyi / 123rf.com Die Psyche zur Ruhe bringen



Die Psyche ist oft einer der Steine, der im Weg liegt, wenn es darum geht, Freunde zu finden. Warum sollte jemand mit mir befreundet sein wollen? Jeder hat einen besten Freund oder eine beste Freundin, nur ich nicht. Oft machen sich die Menschen selbst Stress und der Druck steigt. Es beginnt eine Spirale, aus der es nicht leicht ist, endlich einen Ausweg zu finden. Doch wie kann das funktionieren? Bevor sich auf die Suche nach Freunden gemacht wird, sollte erst einmal der eigene Stress abgebaut werden. Hier gibt es ganz unterschiedliche Wege, wie die regelmässige Einnahme von CBD Öl oder auch Meditation. Was genau einem selbst am besten helfen kann, muss herausgefunden werden. Wer sich selbst jedoch nicht wertschätzt, der hat auch keine guten Karten, einen Freund zu finden.



Die Ansprüche reduzieren



Oft haben Menschen auch viel zu hohe Ansprüche an ihre Freunde. Es gibt romantische Vorstellungen einer ständigen Erreichbarkeit, gemeinsamen Ausflügen und Urlauben und vielleicht sogar einer Harmonie zwischen den Partnern. Lustige Abende zu viert sind oft schon geplant, bevor sich die Paare überhaupt getroffen haben. Doch die Wirklichkeit ist nicht so einfach. Der eigene Alltag ist geprägt von Terminen und daher ist es wichtig, die Ansprüche an mögliche Freunde gering zu halten. Wichtig ist es im ersten Schritt, dass eine gewisse Sympathie vorhanden ist. Alles andere wird sich in weiteren Gesprächen ergeben. Hier lässt sich auch herausfinden, wie beide Seiten eine Freundschaft gerne gestalten möchten.



Freundschaft ist bunt



Freundschaft hat viele Facetten. Sie ist bunt und das sollte auch so von Anfang an gesehen werden. Es gibt Freunde für nette Unternehmungen, mit denen die Gespräche aber nicht unbedingt tiefer gehen. Und es gibt Freunde, die zu jeder Tageszeit ein offenes Ohr haben. Freundschaft muss wachsen und dafür braucht sie Zeit. Der erste Schritt ist es, sich auf die Suche nach jemandem zu machen, der diese Zeit mitbringt.





(ps/pd)