Einsatz von Werbeblachen bieten Vielseitigkeit und hohe Breitenwirkung Werbebanner erfreuen sich trotz der steigenden Beliebtheit des Online Marketings grosser Beliebtheit. Ganz im Gegenteil, hat man die Werbe-Etats in vielen Unternehmen bereits nach oben korrigiert und investiert massiv in die traditionelle Werbung. Blachen sind vielseitig verwendbar. - Foto: sitrag-blachen.ch Sehr gut zu beobachten ist dieser Trend bei Festivals, wo man zahlreiche dieser Werbebanner sehen kann. Ein Grund ist auch die Verknüpfung von traditioneller Werbung mit dem Online Marketing. Denken Sie in diesem Zusammenhang an die bei vielen Werbebannern angebrachten QR-Codes. Es reicht, diesen zu scannen. Mit einem Blick befindet man sich in der Online-Welt und kann Informationen abrufen oder sogar interaktiv mit der Online-Community plaudern. Online Marketing versus traditionelle Werbung Daher versteht sich auch der Trend von der zunehmenden grossen Beliebtheit von Werbemöglichkeiten mit Bannern. Banner bieten zudem den Vorteil, dass sie sehr kostengünstig zu bekommen sind. Ein Aufdruck ist ebenso schnell gemacht und die Pflegekosten sind gering. Einmal gereinigt und abgeschrubbt braucht es nur einen entsprechenden Lagerplatz für die Banner und sie können schnell an einem anderen Ort wieder ausgerollt werden. Interessant ist auch der Umstand der Vielseitigkeit. Sie können die Banner zum Beispiel an einem Tag bei einem Festival benutzen. Veranstaltet ihr Unternehmen aber eine Messe, dann kann dieser Banner auch dort benutzt werden. Eine Blache bietet sich auch aufgrund der Hochwertigkeit an. Zeitgleich sind diese langlebig und können im Rahmen der Aussenwerbung verwendet werden. Individuelle Formen von Blachen ermöglichen eine optimale Werbebotschaft nach aussen Eine Blache nach Mass bietet nicht nur Raum für ihre persönlich zu gestaltende Werbebotschaft. Es ist auch das schwarze Lichtsperrschichtgefüge, welches sie blickdicht auf der Vorder- und Rückseite machen kann. Diese Individualität in der Gestaltung ist aber zu einem sehr kostengünstigen Preis möglich. In welcher Form Sie die Blache nach Mass haben möchten, kann auch Ihrem Wunsch entsprechend bestellt werden. Es macht aus Sicht ihrer Werbeziele vielleicht einen Unterschied, ob die Blache in runder, recht- oder dreieckiger Form aufgestellt wird. Der Individualität sind keine Grenzen gesetzt. Vielleicht lässt sich die Werbebotschaft am besten auf einer Trapez-förmigen Blache verwirklichen, weil es ihrem Firmenlogo am ehesten entspricht. Daher sollte man immer diesen Raum der Gestaltungsfreiheit für persönliche Zwecke zu nutzen wissen.

(fest/pd)