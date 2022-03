Die Zukunft der Medizin Die Entwicklung der Menschheit verläuft immer zeitgleich mit der Entwicklung der Medizin. Je weiter und besser diese entwickelt ist, desto besser geht es den Menschen und desto mehr Möglichkeiten ergeben sich. Die Medizin entwickelt sich immer weiter. - Foto: Dr.Farouk Dies ist beispielsweise an vielen Beispielen aus den vergangenen Jahrzehnten zu beobachten. Durch die Herstellung von Penicillin konnten Menschen in den Anfangsjahren der 1900er-Jahre endlich effektiv Entzündungen bekämpfen, die sonst teilweise tödlich abliefen. Vor dieser Zeit waren offene Wunden fatal für Menschen und sie wurden in der Regel nicht so alt. Nach der Erfindung allerdings ging es den Menschen deutlich besser und somit stieg auch das Durchschnittsalter.



In den letzten Jahrzehnten und Jahren gab es immer weitere Errungenschaften in der Medizin, die teilweise die gesamte Welt revolutioniert haben. Dazu gehören viele Impfungen und Therapiemöglichkeiten von gravierenden Krankheiten.

Medizin in 50 Jahren Obwohl nicht genau gesagt werden kann, inwiefern sich die Medizin in den nächsten 50 Jahren verändern wird, kann vermutet werden, dass viele der aktuell tödlichen Krankheiten in der Zukunft heilbar sein werden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Ursachen von manchen Krankheiten erkannt werden und eine Heilung dafür gefunden wird. Dazu gehören auch viele Krebserkrankungen, die zwar teilweise bereits in der heutigen Zeit heilbar sind, aber die Heilung nie garantiert ist. Der Traumgedanke der Medizin ist, dass in den nächsten Jahren eine Tablette entwickelt wird, die einfach nach der Einnahme den Krebs besiegt. Dadurch würde schadende Therapien wie Chemo und Strahlung wegfallen und Menschen könnten deutlich besser leben.



Einen Hoffnungsschimmer in der aktuellen Zeit geben neue Impfungen, Stammzellentherapie und CBD. CBD Öl beispielsweise hilft bei der Bekämpfung von Symptomen und wirkt sich positiv auf den Gesundheitsstatus aus. Impfungen werden sehr wahrscheinlich in der Zukunft gegen spezielle Krebssorten erhältlich sein, welche die Entstehung des Krebs vermeiden.



Die grosse Hoffnung besteht in Stammzellentherapie, die bereits sehr viel Potenzial gezeigt hat. Mediziner ist es gelungen, dass Querschnittslähmungen mithilfe von Stammzellen geheilt werden. Menschen, die davon betroffen waren und im Rollstuhl lagen, konnten teilweise wieder laufen, was ein unfassbarer Fortschritt in der Medizin ist. Ausserdem wirkt sich Stammzellentherapie sehr positiv auf die Bekämpfung vieler anderer Krankheiten aus, was vielversprechend für die Zukunft ist.

(fest/pd)