Aufgeregt vor Vorträgen? Diese Tricks helfen! Während viele die Zeit in einem Seminar oder einer Weiterbildung sehr geniessen, ist es oftmals der Seminarleiter, der richtig ins Schwitzen gerät: Auch wenn jemand wie für diesen Beruf gemacht ist, kann es vorkommen, dass er unter starker Nervosität leidet. Was kann man also tun, wenn man aufgeregt ist, vor Leuten zu sprechen? Dieser Artikel gibt nützliche Tipps. CBD-Öl hat eine beruhigende Wirkung. - Foto: Erin_Hinterland Positiv denken und vorausschauen Der Hauptauslöser für Nervosität vor einem Vortrag sind negative Gedanken. Man redet sich selbst bewusst oder auch unbewusst sein, dass man als Seminarleiter womöglich nicht gut genug ist oder von der Zuhörerschaft gestellte Fragen nicht beantworten kann. Dieses Gedankengut sollte man vor einem Vortrag oder Seminar schnell einmal in den Hintergrund schieben. Besser ist es, sich gedanklich mit dem zu beschäftigen, was man bisher als Seminarleiter schon alles erreicht hat und wie vielen Menschen man in Weiterbildungen helfen konnte, Dinge zu verstehen. Sollte es wirklich so weit kommen, dass man eine Frage nicht beantworten kann, kann man auch das positiv sehen, indem man es als eine Möglichkeit betrachtet, zu wachsen. Selbstbewusstsein ausstrahlen Wer eine aufrechte Körperhaltung hat, wirkt nicht nur selbstbewusster, er wird es auch. Dasselbe funktioniert mit einem Lächeln. Selbst wenn man unzufrieden ist, hilft ein Lächeln ? auch wenn es nicht einmal ernst gemeint ist ? darüber hinweg.



Nehmen die Kursteilnehmer ihren Seminarleiter als selbstbewusste Person wahr, werden sie ihn das auch spüren lassen. Meist geschieht das unterbewusst, doch der Effekt ist derselbe: Man fühlt sich ernstgenommen und wertgeschätzt. Das baut auf und hilft über jeden Anflug von Nervosität hinweg. Beruhigungsmittel für den Notfall An manchen Tagen nimmt die Nervosität einfach überhand. Wohl jeder kennt solche Momente, in denen man so stark aufgeregt ist, dass die Hände einfach nicht zu zittern aufhören wollen. Um dann noch Menschen nützliche Inhalte in einem Seminar vermitteln zu können, benötigt man ab und zu kleine Helferchen.



Wer Beruhigungsmittel nimmt, sollte darauf achten, dass diese keine dämpfende Wirkung haben. Sie sollten vielmehr ausgleichend wirken und im besten Fall natürlichen Ursprungs sein. Bereits eine Tasse Passionsblumentee oder ein paar Tropfen CBD Öl können dabei helfen, sich besser zu fühlen.

(fest/pd)