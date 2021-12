Warum die Weiterbildung für Ihren Erfolg wichtig ist Die Weiterbildung ist für Ihren beruflichen Erfolg wichtig. Lebenslanges Lernen gehört für viele Mitarbeiter zum Alltag. Der gegenwärtige Arbeitsmarkt unterliegt vielen Veränderungen. Es hatte in der Vergangenheit ausgereicht, ein Studium oder eine Ausbildung zu absolvieren. Heute aber sieht die Situation anders aus. Als Arbeitnehmer können Sie die Weiterbildung auch intern machen. - Foto: ulrichw Damit Sie erfolgreich sind, müssen Sie sich angewöhnen lebenslang zu lernen. Wenn Sie sich beruflich weiterentwickeln, wird das Ihr Arbeitgeber spüren. Ihr Arbeitgeber möchte auch, dass Sie sich weiterentwickeln und gute Arbeit leisten. Das macht ihn glücklich, weil Sie ihm helfen, seine Ziele zu erreichen.

Was die Weiterbildung angeht, sind Themen und Massnahmen im Gespräch wie ipma level d. Die Weiterbildung ist auch deshalb so wichtig, weil die Digitalisierung immer mehr Einzug in den Unternehmen und in der Gesellschaft findet. Warum Arbeitnehmer und Arbeitgeber von einer Weiterbildung profitieren Arbeitnehmer und Arbeitgeber werden beide profitieren, wenn der Mitarbeiter eine Weiterbildung macht. Der Vorgesetzte möchte gute Leute in seinem Team haben. Je besser seine Leute sind, desto besser sind seine Leistungen.



Als Arbeitnehmer können Sie die Weiterbildung auch intern machen. Viele Unternehmen und Konzerne bieten individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten an. Sie können Ihren Vorgesetzen ansprechen und ihn fragen, ob Sie einige Weiterbildungsmassnahmen in Anspruch nehmen können. Dadurch zeigen Sie ihm, dass Sie bereit sind, sich weiterzubilden. Was Sie für Ihre Weiterbildung wissen sollten Eine Weiterbildung kostet Geld. Wenn Sie die Weiterbildung eigenständig machen, müssen Sie dem Anbieter Geld zahlen. Wenn Sie einen Kurs im Unternehmen machen, muss Ihr Arbeitgeber zahlen. Eine Weiterbildungsmassnahme ist eine zeitliche und monetäre Investition. Daher müssen Sie sich genau Gedanken darüber machen, was Sie mit Ihrer Weiterbildung bezwecken müssen.



Möchten Sie sich für eine höhere Position weiterbilden? Oder wollen Sie im Ausland arbeiten und möchten daher eine neue Sprache lernen? Wenn Sie die Antworten auf diese Fragen haben, werden Sie eine sehr gute Weiterbildungsmassnahme in Anspruch nehmen können.



Überlegen Sie sich auch, wie Sie Ihre Weiterbildung finanzieren können. Möglicherweise wird Ihr Arbeitgeber die Kosten übernehmen. Es mag bestimmt auch staatliche Förderungen geben. Wenn Sie sich gut erkundigen, können Sie bestimmt viel Geld sparen. Welche Weiterbildungsmassnahmen gibt es? Weiterbildungsmassnahmen gibt es heutzutage viele. Wichtig ist, dass Sie sich gut über das aktuelle Angebot informieren. Dadurch haben Sie eine bessere Entscheidungsgrundlage. Sie können in die Online-Kataloge der Volkshochschulen schauen. Dort finden Sie das aktuelle Angebot. Volkshochschulen bieten meistens Sprachkurse an. Darüber hinaus können Sie dort Computerkurse in Anspruch nehmen. Sie können auch Ihren Arbeitgeber ansprechen und fragen, welche Möglichkeiten es in Ihrem Unternehmen gibt. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Sie von Ihrem Arbeitgeber ein passgenaues Weiterbildungsangebot bekommen. Fragen kostet nichts und gleichzeitig machen Sie bei Ihrem Chef einen seriösen und Eindruck. Viele Mitarbeiter nehmen leider nicht die Weiterbildungsmöglichkeiten bei ihrem Arbeitgeber wahr. Machen Sie den Fehler nicht. Heben Sie sich lieber von Ihren Kollegen ab und sichern Sie sich die besten Karrieremöglichkeiten.

(fest/pd)