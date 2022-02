Seminar für Köche - Grundlagen auffrischen Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass viele Restaurants und Gaststätten schliessen mussten. Entsprechend konnten Köche ihrer Arbeit nicht nachgehen und ihre Fähigkeiten nicht praktisch anwenden. Deswegen ist es sinnvoll, ein Seminar für Köche zu besuchen, um die Grundlagen aufzufrischen und wieder aktiv werden zu können. Erfolgreiches Kochen hängt nicht nur von den Zutaten und einem interessanten Rezept ab. - Foto: Pexels Wichtige Kochtechniken praktisch anwenden Eine wichtige Aufgabe von Seminaren für Köche besteht darin, wichtige Kochtechniken an praktischen Beispielen zu vermitteln. In den letzten Jahren blieb kaum Gelegenheit, um neue Gerichte auszuprobieren, bestehende Speisen zu verfeinern und die eigenen Kenntnisse anzuwenden. In einem Seminar ist es möglich, ganz grundlegende Techniken einzuüben, auf die dann aufgebaut werden kann.

Geeignete Hilfsmittel finden und einsetzen Erfolgreiches Kochen hängt nicht nur von den Zutaten und einem interessanten Rezept ab, sondern auch von den Hilfsmitteln, die in einer Küche zum Einsatz kommen. Hilfreich sind beispielsweise Aufbewahrungsboxen für die Küche, in der sowohl Zutaten als auch Reste von einzelnen Speisen untergebracht werden können. Ebenso wichtig ist es, technische Hilfsmittel zur Hand zu haben, mit denen das Kochen besonders schnell und effizient gelingt. Gerade in Restaurants ist der Leistungsdruck oft hoch, sodass die Anforderungen nur mit dem passenden Equipment erfüllt werden können. Ein wichtiges Thema in Seminaren für Köche besteht daher darin, verschiedene Hilfsmittel kennenzulernen und zu wissen, für welche Einsatzgebiete und Aufgaben diese am besten geeignet sind.

Teamwork trainieren Köche sind in der Regel keine Inseln, die ausschliesslich für sich arbeiten. Sie sind in ein Netzwerk ganz unterschiedlicher Mitarbeiter integriert und müssen mit den Kollegen interagieren und diese anleiten. In Seminaren für Köche geht es deswegen darum, soziale Fähigkeiten zu stärken und Führungskompetenzen auszubauen. Köche trainieren, wie sie eine Küche leiten können, sodass diese besonders effizient funktioniert. Dies geschieht ebenfalls an praktischen Beispielen, damit die Kompetenzen direkt auf den Berufsalltag angewendet werden können.

Fazit Wer als Koch nach der langen Durststrecke, die die Pandemie mit sich gebracht hat, wieder voll durchstarten möchte, sollte sich für ein Seminar für Köche entscheiden. Hier ist es möglich, wieder Zugang zum Arbeitsalltag zu finden, Grundlagen aufzufrischen und die eigenen Fähigkeiten auszubauen. Da verschiedene Seminare jeweils andere Schwerpunkte setzen, ist es wichtig, geeignete Anbieter auszuwählen und sicherzustellen, dass die jeweiligen Inhalte zu den persönlichen Schwerpunktsetzungen und Interessen passen.

(fest/pd)